HERA SpaAz präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HERA SpaAz äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

HERA SpaAz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,76 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,58 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at