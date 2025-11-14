HERA SpaAz stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HERA SpaAz veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,69 Prozent auf 2,58 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte HERA SpaAz 2,65 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at