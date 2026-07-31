HERA SpaAz vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HERA SpaAz lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 EUR, nach 0,050 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 2,99 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HERA SpaAz 2,46 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at