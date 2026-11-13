HERA Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HERA Un lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,210 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 4,32 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at