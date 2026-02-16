|
16.02.2026 06:44:44
Herabfallende Eisstücke: Leverkusener Rheinbrücke gesperrt
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Nach herabfallenden Eisstücken und Unfällen ist die verkehrsreiche Leverkusener Rheinbrücke der A1 komplett für den Verkehr gesperrt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren gefährlichen Situationen komme, sagte ein Polizeisprecher. Wie lange die Vollsperrung dauern wird, sei noch unklar. Bei den Verkehrsunfällen sei es zu Sachschäden gekommen. Mehrere Medien hatten über die Sperrung der Brücke berichtet. Die Sperrung der Brücke im Zuge der A1 erfolgte den Angaben zufolge in der Nacht zum Montag./vd/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.