Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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"Zurück auf Start" 06.10.2026 17:03:00

Herabstufung für Nike-Aktie: Berenberg kappt Kursziel kräftig und rät zum Verkauf

Herabstufung für Nike-Aktie: Berenberg kappt Kursziel kräftig und rät zum Verkauf

Berenberg hat Nike abgestuft und das Kursziel gesenkt.

Die Privatbank hat Nike von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 49,00 auf 27,50 US-Dollar gesenkt. "Zurück auf Start", überschrieb Nick Anderson am Montag seine Neubewertung des US-Sportwarenriesen nach den jüngsten Quartalszahlen und dem für das Geschäftsjahr angekündigten Umsatzrückgang. Nike habe offenbar seine geschrumpfte Bedeutung im Bereich Sportbekleidung akzeptiert. Anderson kürzte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS). Der Bewertungsaufschlag für die Aktie erscheine nicht mehr angemessen.

Am Dienstag steigt die Nike-Aktie im NYSE-Handel zeitweise 1,62 Prozent auf 34,51 US-Dollar.

/rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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