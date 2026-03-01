DigitalOcean Aktie
WKN DE: A2QRZ4 / ISIN: US25402D1028
Herald Loads Up On DigitalOcean (DOCN) With 202,000 Shares
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 13, 2026, Herald Investment Management Ltd. initiated a new position in DigitalOcean Holdings (NYSE:DOCN), acquiring 202,000 shares. The estimated transaction value was $9.71 million. The quarter-end position value also stood at $9.71 million, reflecting the new holding’s valuation, including changes in stock price.This new position accounts for 1.27% of Herald’s reportable U.S. equity assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
