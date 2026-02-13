|
Heranba Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Heranba Industries hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,81 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,550 INR erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 3,01 Milliarden INR, gegenüber 3,41 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,70 Prozent präsentiert.
