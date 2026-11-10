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10.11.2026 06:31:29
Heranba Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Heranba Industries lud am 07.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 INR. Im Vorjahresviertel hatte Heranba Industries -0,360 INR je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 3,72 Milliarden INR, gegenüber 5,22 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,68 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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