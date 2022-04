Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Herausfordernder Jahresbeginn



22.04.2022

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Ergebnisse stark beeinträchtigt durch verschärfte Lieferkettenprobleme, Kosteninflation sowie Lockdowns und Marktrückgang in China

Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz

Fokus auf Preiserhöhungen zur Abfederung von Inflation, Verschlankung des Produktportfolios und Effizienzsteigerung

Weitere Straffung der Führungsstruktur Auch im ersten Quartal 2022 war das Geschäft von Schindler durch verschiedene Herausforderungen beeinträchtigt, insbesondere durch Störungen in Lieferketten, durch steigende Inflation und Lockdowns in China, wo ein weiterer Marktrückgang zu verzeichnen war. Der Auftragseingang stieg um 7,7% auf CHF 3 164Mio. und der Umsatz erhöhte sich um 1,2% auf CHF2 632 Mio. Das Betriebsergebnis ging auf CHF211 Mio. zurück, was einer EBIT-Marge von 8,0% entspricht (EBIT bereinigt 9,0%). Der Konzerngewinn belief sich auf CHF 144 Mio., und der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit erreichte CHF 286 Mio. Medienmitteilung (PDF) Über Schindler:

