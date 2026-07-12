Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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12.07.2026 20:41:39
Herausforderndes WorldSBK-Wochenende in Donington Park.
+++ Oliveira und Petrucci wieder fit: Erstmals seit Anfang Mai kann das ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team mit beiden Stammfahrern antreten. +++ Harte Arbeit und Kampfgeist bleiben im Donington Park aber unbelohnt. +++ Sommerpause in der WorldSBK: Nächstes Event Anfang September in Magny-Cours. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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