Herbal Dispatch hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Herbal Dispatch hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Herbal Dispatch mit einem Umsatz von insgesamt 4,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 79,82 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,12 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 9,92 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at