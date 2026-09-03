Herbal Dispatch öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Herbal Dispatch hat sich am 01.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,11 Prozent zurück. Hier wurden 2,6 Millionen CAD gegenüber 2,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at