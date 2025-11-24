Herbal Dispatch stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Herbal Dispatch stellte am 21.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,51 Prozent auf 2,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at