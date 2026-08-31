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31.08.2026 13:12:18

Herbalife Announces CEO Transition; John DeSimone To Serve As Interim CEO

(RTTNews) - Herbalife (HLF) announced that Stephan Gratziani will transition from his role as Chief Executive Officer, effective October 31, 2026. Gratziani will continue supporting Herbalife as a consultant focused on strategy and business development. He will also return his primary focus to his independent distributorship of nearly 700,000 distributors and preferred members. John DeSimone, CFO, will serve as Interim Chief Executive Officer beginning November 1, 2026. The Board has formed a committee to oversee the succession process for Gratziani.

DeSimone has been with Herbalife for nearly 20 years as an advisor, partner, and mentor across the organization. In addition to serving as CFO, he has served in senior leadership positions including President, Chief Strategy Officer, and Special Advisor to the CEO.

In pre-market trading on NYSE, Herbalife shares are down 1.29 percent to $12.27.

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