Herbalife Aktie
WKN DE: A0DNX7 / ISIN: KYG4412G1010
|
31.08.2026 13:12:18
Herbalife Announces CEO Transition; John DeSimone To Serve As Interim CEO
(RTTNews) - Herbalife (HLF) announced that Stephan Gratziani will transition from his role as Chief Executive Officer, effective October 31, 2026. Gratziani will continue supporting Herbalife as a consultant focused on strategy and business development. He will also return his primary focus to his independent distributorship of nearly 700,000 distributors and preferred members. John DeSimone, CFO, will serve as Interim Chief Executive Officer beginning November 1, 2026. The Board has formed a committee to oversee the succession process for Gratziani.
DeSimone has been with Herbalife for nearly 20 years as an advisor, partner, and mentor across the organization. In addition to serving as CFO, he has served in senior leadership positions including President, Chief Strategy Officer, and Special Advisor to the CEO.
In pre-market trading on NYSE, Herbalife shares are down 1.29 percent to $12.27.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Herbalife Ltd.
|
04.08.26
|Ausblick: Herbalife öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Herbalife legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Herbalife präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Herbalife zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Herbalife Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Herbalife Ltd.
|10,13
|-5,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.