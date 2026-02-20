Herbalife hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Herbalife hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 USD, nach 1,74 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Herbalife mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,26 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahr 2,50 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Herbalife mit einem Umsatz von insgesamt 5,04 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at