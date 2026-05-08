Herbalife präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Herbalife hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,32 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,22 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at