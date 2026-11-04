Herbalife stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Herbalife hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Herbalife im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,35 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at