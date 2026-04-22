Herborium Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Herborium Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Herborium Group mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at