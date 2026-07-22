Herborium Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Herborium Group hat am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 57,14 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Herborium Group 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at