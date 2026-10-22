Herborium Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Herborium Group hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at