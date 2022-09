Herbstlohnrunde startet in einer Woche im Zeichen hoher Teuerung

Am heutigen Montag in einer Woche startet die Herbstlohnrunde mit den Kollektivvertragsverhandlungen für die 134.000 Beschäftigte der Metalltechnischen Industrie. Ausgangspunkt ist die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate von 6,3 Prozent. Aktuell liegt die Teuerungsrate im Jahresvergleich bei 9,1 Prozent. Im Vorjahr erfolgte ein KV-Abschluss bei 3 bis 3,55 Prozent Plus, bei einer Jahresinflation von damals 1,89 Prozent.

Für heuer hat die Arbeitnehmervertretung die Forderung nach 2.000 Euro Brutto-Mindestlohn postuliert. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gehen von besonders schwierigen Verhandlungen aus, da die Teuerung in den vergangenen Monaten stark angezogen hat. Im Juli lag die Inflation bei 9,3 Prozent, der Mini-Warenkorb - also der typische wöchentliche Einkauf - verteuerte sich um 19,1 Prozent. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian fand jedenfalls klare Worte in Richtung der Arbeitgeber: "Die Leute haben solche Kabeln, nehmt das Ernst", meinte er. Die Arbeitgeber in Person von Christian Knill, Obmann der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer (WKÖ), hatten jedoch schon vorher platziert: "Das Eis ist also sehr, sehr dünn."

