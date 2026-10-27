Herc Holdings Inc. Reveals Climb In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Herc Holdings Inc. (HRI) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $104 million, or $3.10 per share. This compares with $30 million, or $0.90 per share, last year.

Excluding items, Herc Holdings Inc. reported adjusted earnings of $131 million or $3.91 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.6% to $1.364 billion from $1.304 billion last year.

Herc Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $104 Mln. vs. $30 Mln. last year. -EPS: $3.10 vs. $0.90 last year. -Revenue: $1.364 Bln vs. $1.304 Bln last year.

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