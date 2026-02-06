Herc Holdings Aktie
Herc Holdings Posts 30% Rental Growth While Big Fund Rebalances $4 Million
On Feb. 5, GAMCO Investors reported selling 34,492 shares of Herc Holdings (NYSE:HRI) in a fourth-quarter SEC filing, an estimated $4.73 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated Feb. 5, GAMCO Investors sold 34,492 shares of Herc Holdings (NYSE:HRI) during the fourth quarter. The estimated trade size was $4.73 million, based on average closing prices for the quarter. The value of the Herc Holdings stake, meanwhile, increased by $29.81 million in the period, reflecting both the share reduction and price changes (with shares up more than 25% in the period).Following the sale, Herc Holdings represents 1.52% of GAMCO's reportable U.S. equity AUM.
