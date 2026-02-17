Herc Holdings Aktie

Herc Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALR9 / ISIN: US42704L1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 14:52:19

Herc Holdings Q4 Adjusted Profit Down 32%; Shares Slide 5% In Pre-market

(RTTNews) - Herc Holdings Inc. (HRI), an equipment rental company, on Tuesday reported a profit for the fourth quarter, supported by higher revenue. However, adjusted earnings declined compared with the prior year. Herc Holdings shares were down more than 5% in pre-market trading.

Net income was $24 million, or $0.72 per share, compared with net loss of $46 million, or $1.62 per share, a year earlier, which included a $194 million loss on assets held for sale.

Excluding one-time items, adjusted income decreased 32% to $69 million, or $2.07 per share.

Total revenue rose 27% to $1.209 billion from $951 million, driven by a 24% increase in equipment rental revenue to $1.039 billion and higher sales of rental equipment, which increased to $147 million from $96 million.

For 2026, Herc Holdings expects equipment rental revenue between $4.275 billion and $4.4 billion.

Herc Holdings shares closed Friday's trading at $173.12, down 0.90%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Herc Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu Herc Holdings

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Herc Holdings 146,00 0,00% Herc Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen