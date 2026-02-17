Herc Holdings Aktie
17.02.2026 14:52:19
Herc Holdings Q4 Adjusted Profit Down 32%; Shares Slide 5% In Pre-market
(RTTNews) - Herc Holdings Inc. (HRI), an equipment rental company, on Tuesday reported a profit for the fourth quarter, supported by higher revenue. However, adjusted earnings declined compared with the prior year. Herc Holdings shares were down more than 5% in pre-market trading.
Net income was $24 million, or $0.72 per share, compared with net loss of $46 million, or $1.62 per share, a year earlier, which included a $194 million loss on assets held for sale.
Excluding one-time items, adjusted income decreased 32% to $69 million, or $2.07 per share.
Total revenue rose 27% to $1.209 billion from $951 million, driven by a 24% increase in equipment rental revenue to $1.039 billion and higher sales of rental equipment, which increased to $147 million from $96 million.
For 2026, Herc Holdings expects equipment rental revenue between $4.275 billion and $4.4 billion.
Herc Holdings shares closed Friday's trading at $173.12, down 0.90%.
