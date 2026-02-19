Herc informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Herc hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Herc hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 951,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,26 Milliarden USD erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,030 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,40 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Herc im vergangenen Geschäftsjahr 4,38 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Herc 3,57 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,28 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 4,42 Milliarden USD prognostiziert worden war.

