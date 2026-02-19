19.02.2026 06:31:28

Herc informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Herc hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Herc hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 951,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,26 Milliarden USD erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,030 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,40 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Herc im vergangenen Geschäftsjahr 4,38 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Herc 3,57 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,28 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 4,42 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen