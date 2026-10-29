Herc legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Herc gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Herc ein EPS von 0,900 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,36 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,92 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,35 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at