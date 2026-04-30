Herc öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Herc hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Herc vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,72 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,14 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 861,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at