Herc: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Herc hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,20 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Herc 1,00 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at