Herc Holdings Aktie
WKN DE: A2ALR9 / ISIN: US42704L1044
Herc Stock Is Down 5% as One Fund Makes $6 Million Bet. Is Now the Time to Buy?
Soviero Asset Management disclosed a new position in Herc Holdings (NYSE:HRI) in its February 17, 2026, SEC filing, acquiring 38,000 shares in a trade estimated at $5.64 million based on quarter-end position values.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Soviero Asset Management disclosed a new stake in Herc Holdings, acquiring 38,000 shares. The position’s quarter-end value stood at approximately $5.64 million.Herc Holdings is a leading equipment rental supplier with a broad portfolio of products and services tailored to construction, industrial, and specialty markets. The company leverages its national footprint and value-added service offerings to support a diverse customer base across multiple industries. Its integrated approach and specialized solutions position it competitively within the rental and leasing services sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Herc Holdings
