WKN DE: A2ALR9 / ISIN: US42704L1044

Herc Stock Is Down 5% as One Fund Makes $6 Million Bet. Is Now the Time to Buy?

Soviero Asset Management disclosed a new position in Herc Holdings (NYSE:HRI) in its February 17, 2026, SEC filing, acquiring 38,000 shares in a trade estimated at $5.64 million based on quarter-end position values.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Soviero Asset Management disclosed a new stake in Herc Holdings, acquiring 38,000 shares. The position's quarter-end value stood at approximately $5.64 million.Herc Holdings is a leading equipment rental supplier with a broad portfolio of products and services tailored to construction, industrial, and specialty markets. The company leverages its national footprint and value-added service offerings to support a diverse customer base across multiple industries. Its integrated approach and specialized solutions position it competitively within the rental and leasing services sector.
