HERCULES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HERCULES präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 BRL, nach 0,630 BRL im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 1,3 Millionen BRL gegenüber 1,1 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

