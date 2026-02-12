Hercules Hoists stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hercules Hoists hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hercules Hoists ein EPS von 0,850 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at