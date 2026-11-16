Hercules legte Quartalsergebnis vor

Hercules hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,550 BRL erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,60 Prozent auf 0,9 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,3 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at