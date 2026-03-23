Hercules präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hercules lud am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,37 BRL. Im letzten Jahr hatte Hercules einen Gewinn von 0,680 BRL je Aktie eingefahren.

Hercules hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,3 Millionen BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,2 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,85 BRL gegenüber 1,42 BRL je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,72 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 4,12 Millionen BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at