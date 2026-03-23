|
23.03.2026 06:31:29
Hercules präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hercules lud am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,37 BRL. Im letzten Jahr hatte Hercules einen Gewinn von 0,680 BRL je Aktie eingefahren.
Hercules hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,3 Millionen BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,2 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,85 BRL gegenüber 1,42 BRL je Aktie im Vorjahr.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,72 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 4,12 Millionen BRL im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.