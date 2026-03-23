|
23.03.2026 06:31:29
HERCULES präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HERCULES hat am 20.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HERCULES ein EPS von 0,680 BRL je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 1,3 Millionen BRL gegenüber 1,2 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,85 BRL beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,42 BRL je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat HERCULES im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,72 Millionen BRL. Im Vorjahr waren 4,12 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.