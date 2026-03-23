HERCULES präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HERCULES hat am 20.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HERCULES ein EPS von 0,680 BRL je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,3 Millionen BRL gegenüber 1,2 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,85 BRL beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,42 BRL je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat HERCULES im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,72 Millionen BRL. Im Vorjahr waren 4,12 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at