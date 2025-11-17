Hercules: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hercules hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0,630 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hercules in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,3 Millionen BRL im Vergleich zu 1,1 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at