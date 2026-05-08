Hercules Technology Growth Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hercules Technology Growth Capital veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hercules Technology Growth Capital 140,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 118,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at