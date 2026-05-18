HERCULES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HERCULES hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

HERCULES vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 18,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,0 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at