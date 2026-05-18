Hercules: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hercules hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Hercules hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 BRL je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,95 Prozent auf 0,8 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,0 Millionen BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at