HERCULES zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HERCULES lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,550 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HERCULES in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 1,3 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at