KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.11.2026 14:57:00
Herdr Desktop-App: Schaltzentrale für KI-Coding-Agenten
Herdr hat eine Desktop-App als Schaltzentrale für KI-Coding-Agenten veröffentlicht. Sie läuft auf Linux, macOS und Windows.
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