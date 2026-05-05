Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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05.05.2026 13:23:00
Here are 13 reasons why large caps will now beat small caps, according to UBS
Positioning, earnings, momentum and historical evidence suggests large caps are set up to outperform small-cap stocks in the near term, says a team of strategists.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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