Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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20.04.2026 18:51:00
Here Are 2 Chip Stocks Reporting Earnings This Week That You Won't Want to Miss
The semiconductor industry continues to command Wall Street's attention in 2026, driven by an insatiable appetite for computing power thanks to the rise of artificial intelligence (AI). But underneath the broad enthusiasm, individual chipmakers are charting very different courses.This week, two foundational players in the semiconductor ecosystem are scheduled to release their first-quarter financial results. With Intel (NASDAQ: INTC) reporting on Thursday, April 23, and Texas Instruments (NASDAQ: TXN) reporting on Wednesday, April 22, investors are about to receive a fresh read on two mission-critical chip companies.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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