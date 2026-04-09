Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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09.04.2026 05:15:00
Here are 2 Concerns Weighing Down Norwegian Cruise Line Stock in 2026
Shares of Norwegian Cruise Line (NYSE: NCLH) have been falling of late. At the time of this writing they were down roughly 30% from their 52-week high. Investors are clearly worried about the company, but there are two big-picture reasons. One is fairly obvious and highly volatile, and the other will take a bit more time to iron out. Cruise ships require huge amounts of fuel. That's just a basic fact of the cruise industry. So the volatility in oil prices resulting from the geopolitical conflict in the Middle East is a big wild card for Norwegian Cruise Line. When energy prices rise on negative news flow, investors dump the stock. When energy prices fall on positive news, investors buy the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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