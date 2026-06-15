Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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15.06.2026 17:59:00
Here are 20 growth stocks you can buy at ‘value’ prices
These stocks trade at or lower than half the P/E valuation of the S&P 500, while having much higher projected revenue growth rates than that of the index.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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