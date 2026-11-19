Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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19.11.2026 15:10:00
Here Are 3 Consumer Stocks I'd Buy With $1,500 and Hold Through the Next Recession
Certainly, no one can predict when a recession might come. Recently, many economists thought we'd have an economic slowdown in 2023 following the Federal Reserve's rate hikes the previous year.
While that never came to pass, we will have a recession at some point. We've already seen the market react negatively amid fears of how a technology spending slowdown will affect the overall economy.
Investors can prepare themselves by buying and holding stocks of strong consumer goods companies through volatile periods, since these stocks can provide outsize gains over the long haul. That's because their short-term volatility gets smoothed out over time.
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