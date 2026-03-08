Here Aktie
Here Are 5 Takeaways From Target's Investor Meeting and CEO Michael Fiddelke's Turnaround Plan
In my opinion, the market is sleeping on Michael Fiddelke, and that might be exactly the opportunity long-term investors are looking for.Target's (NYSE: TGT) new CEO unveiled a sweeping turnaround strategy at the company's annual financial community meeting in Minneapolis last week, and Wall Street responded by pushing the stock higher even amid a broader sell-off.But peel back the headline numbers, and you'll find a plan that is less about wishful optimism and more about a leader who intimately understands where this company went wrong.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
