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11.11.2026 20:00:00

Here Are My Top 3 ETFs to Buy Before 2027

Exchange-traded funds (ETFs) are one of the best ways to invest in the stock market. They don't typically get as much attention as individual stocks, but they can be just as effective. They also generally carry less risk because performance isn't tied to one company.

As 2027 begins to creep up, it's time to start thinking about what investments could fit your portfolio. With higher-than-usual uncertainty around the stock market, it could be a good time to lean on ETFs. Plenty of quality options exist, but here are my top three heading into the new year.

Image source: Getty Images.

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