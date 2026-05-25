Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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25.05.2026 10:44:00
Here Are My Top 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy Now
My portfolio is chock-full of dividend stocks. Many of them offer high yields. By the way, I consider a yield as high if it's more than two times greater than the yield of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). This approach works better for me than going with a fixed percentage.What are my top high-yield dividend stocks to buy now? Here's why Enbridge (NYSE: ENB), Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), and Verizon Communications (NYSE: VZ) stand out. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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