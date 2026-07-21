Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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21.07.2026 18:10:00
Here are some signs that say investors should give the software sector a second chance
Software stocks and loans have started to find their footing in July, suggesting it may be time for investors to forgive and forget.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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